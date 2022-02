Le Havre : Quatre jours de musiques du monde

De la soul aux chants traditionnels, de la cumbia au jazz manouche, MoZ’aïque, festival havrais des musiques du monde, s’installe aux Jardins Suspendus du 19 au 22 juillet. Une quarantaine de concerts est programmée. Envie de danser ? Retrouvez tous les jours à 23h, La guinche ! Ces “quat’gars” là vont vous faire swinguer !

Pratique. Jeudi 19 juillet : Propulsion (percussions), Boffi (soul/reggae/afro beat), Pedro Aledo (chansons du sud), Eym Trio (Jazz-blues) et bien d’autres. Vendredi 20 : Buritaca (world fusion), Swing-gum & Bubble Gum (jazz), Elage Diouf (world)... Samedi 21 : Vincent L, New Line Up (blues), Pape Cissoko et les étoiles du Saloum (musique mandingue), Zhu Xiao-Mei (piano classique)... Dimanche 22 : Pascal Lenoir (orgue de barbarie), Spirit of Chicago Orchestra (jazz), Drowning on Dry Land (folk)... La programmation complète sur www.lehavre.fr.

Tarifs : 2 € à 6 €.