Triche au bac 2012 à Rouen : faux candidat "par amitié"

Le 21 juin, à Rouen, jour de l’examen du bac à l'Institution du Sacré-Coeur de Rouen, un jeune homme menace de se suicider depuis l’une des fenêtres du troisième étage de l’établissement. L’homme se rétracte et part s’enfermer dans les toilettes, où il déchire sa fausse pièce d’identité, qui finit aux toilettes.

Interpellé, il sort du lycée menotté. Etudiant à l’université, il venait de se présenter à l’épreuve de mathématiques du baccalauréat... à la place de son ami bachelier. Plus tôt, l’étudiant, mal renseigné, avait fait une entrée remarquée en salle d’examen, refusant de déposer son portable comme lui demandait le surveillant. L’étudiant s’était alors assis à la place du bachelier. Mais dix minutes plus tard, la proviseur, avertie de ce problème, était intervenue.

Qui sont les deux tricheurs ? Amis, ils habitent tous deux à Oissel, dans un quartier difficile. Le jeune homme, diplômé en Master 2 de mathématiques, est du genre brillant. Tantôt animateur, tantôt professeur et tuteur à la faculté, il est jugé par son entourage comme une personne de confiance. Le bachelier, moins appliqué, aimerait suivre une formation post-bac. Or, il connaît de réelles difficultés et passe le bac pour la 3e fois.

Prison avec sursis

Le 7 septembre, au tribunal correctionnel de Rouen, le procureur de la République a déploré qu’une telle intelligence ait servi à ce type de comportement, “mise au service d’un intérêt particulier plutôt qu’au service de la société”. L’étudiant s’est-il senti forcé ? Oui. Cela lui a-t-il posé un problème moral ? Aussi. Le jeune homme l’a répété : “Il n’était pas question d’argent. Je l’ai fait par amitié, après avoir été plusieurs fois relancé”.

Le bachelier a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, une peine à laquelle s’ajoute la sanction disciplinaire du rectorat, soit l’interdiction de se présenter à tout examen national pendant 5 ans. Quant à l’étudiant, il devra effectuer un travail d’intérêt général de 105 heures.