Opéra de Rouen : une saison de choc pour ses 50 ans

Au programme, jusqu'au mois de décembre :

Opéra

. Caligula, Giovanni Maria Pagliardi (marionnettes siciliennes et rhétorique baroque, spectacle insolite du Poème harmonique, à partir de 11 ans), mardi 20 et mercredi 21 novembre, à 10h30 et 20h30, au théâtre Charles Dullin, à Grand Quevilly. Tarifs de 5 à 20 €.

. O Mensch ! (épopée poético-lyrique), dimanche 25 novembre, 16h. De 5 à 65 €.

Vocal

. Bienvenue la Compagnie (récital à 4 voix), dimanche 21 octobre, à 16h. De 5 à 20 €

. Grands airs d’opéra (Mozart, Rossini), jeudi 8 novembre, à 20h. De 5 à 65 €.

. Requiem(s) (Puccini, Fauré), vendredi 14 décembre, à 20h. De 5 à 65 €.

Symphonique

. Pastorale au crépuscule (Beethoven, Brahms), mercredi 10 et jeudi 11 octobre, à 20h. De 5 à 30 €

. Traversée du Rhin (Hindemith concerto pour alto, Gouvy symphonie n°5, Schubert symphonie n°7), vendredi 26 octobre, à 20h. De 5 à 30 €.

. Orchestres en fête ! Les sons de la vie (création mondiale), jeudi 22 novembre, à 20h. Tarifs de 5 à 30 €.

. Beethoven (deuxième symphonie), jeudi 29, vendredi 30 novembre, à 20h. De 5 à 30 €.

. Lise de la salle (piano : Mozart et Chopin), jeudi 6, vendredi 7 décembre, à 20h. De 5 à 30 €.

Musique de Chambre

. Alexandre Tharaud, Au Boeuf sur le toit ( récital de piano), vendredi 19 octobre, à 20h. De 5 à 30 €.

. Vivaldi et Pergolèse (baroque), dimanche 18 novembre, à 16h. De 5 à 20 €.

. Vanessa Wagner et Murcof (piano électro), lundi 26 novembre, à 20h30. Tarifs de 5 à 30 €.

. Théâtre des arts 50 bougies (concert anniversaire), mardi 11 décembre, à 20h. De 5 à 20 €.

Danse

. Europa Danse, les Chemins de la danse, (4 pièces de grands chorégraphes), mercredi 24 octobre, à 15h et 20h. Tarifs de 5 à 20 €.

. Compagnie Mathilde Monnier, Twin paradox (exploration de la danse sous forme de Travelling), lundi 12 novembre, 20h30. De 5 à 30 €.

. Quelque chose de Carmen (Carmen revisité par un ballet), jeudi 15 et vendredi 16 novembre, à 20h. De 5 à 30 €.

Pratique. La billetterie du Théâtre des Arts est ouverte du mardi au vendredi, de 13 à 18h et le samedi de 14h à 17h. Elle est fermée le dimanche, le lundi ainsi que les jours fériés. Il est également possible d’obtenir des billets en ligne sur le site de l’opéra : www.operaderouen.fr.

L’Opéra de Rouen Haute-Normandie propose plusieurs formules. L’abonnement trois spectacles au choix permet d’obtenir une réduction de 20 % ; l’abonnement 6 spectacles, une réduction de 30 % ; enfin, l’abonnement 9 spectacles, une réduction de 40 %. L’abonnement Moderato permet d’obtenir une rédaction de 40 % à partir de quatre spectacles. Il est réservé aux moins de 25 ans, aux étudiants de moins de 30 ans, aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes handicapées et à leurs accompagnateurs. Plus de renseignements sur les abonnements sur www.operaderouen.fr