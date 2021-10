Alençon. Le Parc des Promenades est parfait pour une balade en famille

Alençon dispose de plusieurs espaces verts. Le Parc des Promenades, situé dans le centre-ville, juste derrière l'hôtel de ville, est le plus vieux jardin de la ville. Créé en 1783, cet endroit classé est conçu à la française. Bien qu'il ait été rénové en 1999, le Parc des Promenades est aujourd'hui composé de nombreux arbres, dont certains plus que centenaires. Si les Alençonnais et les touristes viennent se détendre ici, c'est parce que le décor est grandiose. Kiosque, aires de jeux, aire de pétanque, enclos pour les animaux et bassin font du parc un endroit paisible. Une roseraie, avec de nombreuses variétés de fleurs, rend l'espace vert plus agréable. Vous y découvrirez aussi une glacière. Le parc a tout prévu pour que ses visiteurs apprécient le moment, c'est pourquoi une buvette y a été installée. Crêpes, beignets, glaces, boissons, barbe à papa ou confiseries y sont proposées.

Pratique. La buvette du Parc est ouverte tous les jours (sauf conditions météorologiques défavorables) de 14 heures à 19 heures.