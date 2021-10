Il est l'unique restaurateur d’orgues Hammond de la région

"Il s’agit du set d’instruments classiques des années soixante, décrit-il. Ils font partie du paysage sonore". Depuis ses 14 ans, il est intéressé par ces instruments spécifiques. A l’âge 16 ans, il se décide à "mettre le nez dedans". "J’ai commencé à titre personnel, pour entretenir mon piano électrique, se rappelle-t-il. Il n’y avait aucun réparateur dans la région".

Les instruments des années 60

Il se différencie dès ses débuts en se créant un réseau aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Ainsi, il a pu répondre dans la minute aux demandes avec un stock de pièces important. Son souhait était d’être connu partout en France. Il s’est ensuite installé en 2007 sous le nom de Tonewheel Organ Shop. Il voit encore aujourd’hui défiler des instruments de tous âges, souvent détenus par des passionnés. "L’achat d’un orgue s’associe souvent à une recherche de son".

Les problèmes qu’il rencontre le plus souvent sont liés à des dysfonctionnement dûs à l’usure et à la poussière, plus qu’à la casse. Après de nombreuses années d’expérience, Monsieur Alvarez garde toujours une appréhension au moment de rebrancher et d’essayer l’instrument réparé. Il possède également un studio d’enregistrement. "Il s’agit d’une situation temporaire, explique-t-il. Je vais m’installer chez moi, dans la périphérie de Caen courant 2013 avec un associé". Il proposera par la suite la location de son studio, aux particuliers comme aux entreprises, avec ses divers instruments mis à disposition.

