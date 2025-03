[En images]. J.M Luthier, c'est terminé, place aux Violons du Robec : à Rouen, l'art de la lutherie se transmet

Un savoir-faire et une passion transmis. Après plus de 40 ans de service, Jean-Marc Sarhan, luthier emblématique du 18 place du Lieutenant Aubert à Rouen, a pris sa retraite le 18 février dernier. Il passe le relais à Manon Bard, 25 ans, qui travaille à ses côtés depuis deux ans. Le nom "J.M Luthier" a ainsi été remplacé par "Les Violons du Robec". Et la lutherie, cet art qui consiste à fabriquer, réparer ou restaurer des instruments à cordes tels que le violon ou la guitare, perdure au cœur de Rouen.

Au quotidien, Manon Bard, luthière professionnelle, restaure, rénove et réalise des expertises sur des violons et violoncelles. Lorsque certaines parties en bois de l'instrument sont abîmées, elle utilise un vernis coloré.

La bonne teinte de vernis trouvée après plusieurs mélanges, la luthière des Violons du Robec de Rouen prend son pinceau. Elle doit être précise, car la couleur des zones à vernir diffère selon leur emplacement.

L'histoire d'une rencontre

Manon Bard et Jean-Marc Sarhan se sont rencontrés fin 2022, à Mirecourt dans les Vosges, lors d'un congrès d'anciens étudiants. "On a suivi la même formation de luthier", raconte la jeune femme. C'est à cette occasion qu'"il m'a dit qu'il approchait de la retraite et qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre son atelier", poursuit-elle. Manon Bard, originaire des Yvelines, a quitté sa région natale pour Rouen début 2023. Une passation en douceur pour la jeune femme : "Cette opportunité m'a permis de continuer à apprendre le métier à ses côtés."

Des violons, violons alto et violoncelles sont proposés à la location au sein des Violons du Robec. Manon Bard, nouvelle gérante de l'établissement, dispose au total de 200 contrats de location. Une bonne option pour les débutants.

Sa passion pour les instruments à cordes, elle l'a depuis l'âge de 7 ans, quand elle a commencé le violon.

Manon Bard exerce le métier de luthière et est violoniste à ses heures perdues. Deux fonctions qui ont un lien fort, car lorsqu'elle remet en état un instrument elle n'hésite pas à l'essayer avant de le rendre à son client.

"Je connaissais déjà bien le métier de luthier. Violoniste, j'ai fait mon stage de 3ᵉ auprès du luthier à qui je faisais appel." Et la voilà aujourd'hui luthière, à la tête de son propre atelier.

