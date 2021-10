Foire de Caen : un nouvel espace pour la Ville et l’Agglomération

Dans le cadre d’un grand espace de service public ce chapiteau regroupe en un même lieu plusieurs collectivités. A la fois ludique et informatif, celles-ci ont fait appel aux technologies digitales pour mieux informer les visiteurs sur les missions et enjeux de la Ville et de l’agglomération : grands projets de développement urbain, aménagements en cours, services de proximité et informations pratiques, etc.

Les animations proposées au public (jeux vidéo, tables digitales, modélisation 3D...) ont été réalisées par des entreprises locales high tech, parmi les plus dynamiques, inventives et créatives du secteur.

Rendez-vous à l’espace digital Caen / Caen la mer, situé cette année devant le hall 2.

Tout ce qu'il y a découvrir à la Foire de Caen se trouve dans notre page spéciale