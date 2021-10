Mieux connaître son toutou à la foire de Caen

Cet espace canin accueille pendant dix jours toute une batterie d’activités animée par l’Ecole du chien de Bayeux.

Mieux connaître son toutou

Tout est bon pour la santé de son animal fétiche, surtout le sport ! Des démonstrations d’agility, parcours d’obstacles, sont prévus. Peu connue du grand public, cette discipline a fait ses preuves dans le développement de l’animal et de la complicité qu’il entretient avec son maître. L’Ecole du chien montre également les bases de l’éducation canine, ou comment faire par exemple pour éviter que son chien n’aboie en permanence ou ne saute sur les personnes qu’il rencontre.

Un atelier toilettage donne les clés pour bien laver son chien, et les enfants de 8 à 10 ans apprendront à travers des jeux pédagogiques comment un chien fonctionne et réagit. Toutes les questions sur le comportement, l’éducation des chiens sont les bienvenues et peuvent être posées au forum, un espace dédié. Attention, les chiens ne sont pas admis sur place !

