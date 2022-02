Musique. Un nouveau clip confiné pour les Frangines et leurs fans

Confinées, les Frangines ont pris l'habitude de poster chaque jour une chanson sur leurs réseaux sociaux. Anne, Jacinthe et leurs musiciens se filment chez eux et on peut voir l'ensemble sur un écran partagé.

C'est sur ce même concept qu'est né le clip du dernier titre des Frangines Ensemble. Cette fois, le duo a ouvert ce clip à son public.

A titre rassembleur, clip rassembleur ! Petits et grands ont accepté l'invitation des deux chanteuses.