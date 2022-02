Musique. La tournée mondiale de Taylor Swift annulée

Comme beaucoup de d'artistes, face à la crise sanitaire actuelle, la chanteuse Taylor Swift est contrainte d'annuler sa tournée mondiale qui devait démarrer le 20 juin prochain, pour une série de 13 concerts un peu partout dans le monde. Une date était fixée en France, à Nîmes, le 5 juillet. Une déception pour les fans francophones qui n'ont pas vu l'artiste dans l'hexagone depuis septembre 2019, c'était lors d'un concert parisien, joué à l'Olympia.

Cette sage décision a bien entendu bouleversé les réseaux sociaux comme Twitter, où la star s'est exprimée par écrit. A noter que seules les dates américaines et brésiliennes bénéficieront d'un report en 2021, pour l'instant il n'en est rien concernant la date française.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I'll see you on stage as soon as I can but right now what's important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon