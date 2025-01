Caen. Un concert caritatif au profit des enfants longuement hospitalisés

Les élèves du Conservatoire et Orchestre de Caen se mobilisent pour les enfants longuement hospitalisés et le projet de thérapie pour la musique lors d'un concert organisé par le Lions Club, une association qui organise régulièrement des événements caritatifs. Cette fois, elle mobilise donc les élèves du Conservatoire et Orchestre de Caen jeudi 30 janvier prochain, dans l'auditorium Jean-Pierre Dautel.

Ravel, Offenbach, musiques de films…

Pendant une heure et demie, et pour le prix de 20 euros, vous assisterez à un concert où l'on retrouvera des compositions de François Couperin, Jacques Offenbach, Daiki Kato, Maurice Ravel et Johannes Brahms, sans oublier de célèbres musiques de films.

Réservez votre place sur le site internet du Conservatoire et Orchestre de Caen.