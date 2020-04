Fécamp. Fin de saison au théâtre Le Passage qui prépare au mieux la rentrée

Sophie Descamps, la directrice du théâtre Le Passage de Fécamp, avait déjà annulé toutes les représentations jusqu'à fin avril. Après le discours d'Emmanuel Macron, lundi 13 avril, c'est la saison qui se termine. Certains spectacles ont été reportés, dans la mesure du possible. Sophie Descamps s'inquiète pour la suite. Elle s'interroge notamment sur la survie de certaines compagnies et sur l'envie du public à revenir dans les salles à la rentrée. Le Passage propose tous les ans environ 25 spectacles et accueille un peu moins de 8 000 spectateurs. L'établissement embauche sept personnes (deux sont en arrêt pour garde d'enfants et trois en chômage partiel). Côté finances, les subventions devraient sauver le théâtre.