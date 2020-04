Musique. Les Frangines teasent un nouveau clip participatif durant le confinement

Confinées séparément, Les Frangines n'en sont pas moins actives sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elles interprètent une chanson, accompagnées de leurs musiciens. Mais le mercredi 15 avril au soir, c'est une publication bien intrigante qui attendait les fans.

On y voit Anne et Jacinthe découvrir les premières images de leur nouveau clip participatif Ensemble, avec notamment des soignants, et on entend les paroles de leur dernier titre.