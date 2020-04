Cadeaux. Une Nintendo Switch Lite mise en jeu cette semaine sur Tendance Ouest

Cette semaine, vous pouvez remporter votre Nintendo Switch Lite sur Tendance Ouest.

Compacte et légère avec commandes intégrées et compatible avec tous les logiciels Nintendo Switch utilisables en mode portable, c'est la console parfaite pour tous les utilisateurs qui jouent fréquemment à l'extérieur et pour tous les joueurs qui souhaitent jouer en ligne ou en multijoueurs sans fil en famille ou avec leurs amis.

Vous pourrez retrouver tous les jeux de l'univers Mario et beaucoup d'autres.

Vous envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 pour tenter votre chance (2x65 centimes + coût d'un SMS)