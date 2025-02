Jeu. Gagnez votre Nintendo Switch et le jeu "Mario & Luigi : L'épopée fraternelle"

Cette semaine sur Tendance Ouest, remportez la Nintendo Switch et le jeu Mario & Luigi : L'épopée fraternelle !

Jouez partout, quand vous voulez, avec la console portable Nintendo Switch et mettez les voiles pour une grande aventure avec Mario & Luigi : L'épopée fraternelle sur Nintendo Switch ! Les célèbres frères moustachus embarquent à bord d'un incroyable navire-île, pour explorer les mers.

Au programme : exploration, combats stratégiques et énigmes à résoudre sur des îles mystérieuses. En combinant leurs actions, Mario et Luigi devront raccorder les îles à leur bateau pour réunifier ce monde éclaté. Une aventure dynamique et colorée, rempli de compagnons hauts en couleur et d'ennemis redoutables.

Envoyez TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 21 février à 8h40.