Jeu. Gagnez votre Nintendo Switch et le jeu "Super Mario Party Jamboree"

Cette semaine sur Tendance Ouest, remportez la Nintendo Switch et le dernier Super Mario Party Jamboree ! Jouez partout, quand vous voulez, avec la console portable Nintendo Switch et plongez dans l'univers festif du plus grand Mario Party jamais créé !

Prenez part à la fête dans Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch ! Rassemblez vos proches et préparez-vous à faire rouler les dés sur les plateaux. Affrontez-vous dans un nombre record de mini-jeux, et découpez, tranchez et assemblez dans de tout nouveaux modes de jeux basés sur les mouvements :

- Sept plateaux délirants remplis de surprises, dont cinq totalement inédits.

- Plus de 110 mini-jeux pour défier vos amis.

- Jusqu'à quatre joueurs en local et en ligne.

- Nouveaux modes et personnages pour encore plus de fun.

Personnalisez votre partie avec toutes sortes d'options ! Vous pouvez par exemple modifier le niveau des personnages contrôlés par l'ordinateur, décider avec combien d'étoiles chacun démarre la partie, activer ou désactiver les mini-jeux avec commandes par mouvements, et bien plus encore !

Jouez en envoyant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 14 février à 8h40.