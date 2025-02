Jeu. Gagnez chaque jour votre jeu "Super Mario Party Jamboree"

Durant toutes les vacances, Mario s'installe sur Tendance Ouest ! Chaque matin, Tendance Ouest vous offre le jeu Super Mario Party Jamboree, le plus grand Mario Party jamais créé !

- 7 plateaux remplis de surprises : Parcourez des îles colorées et affrontez vos amis !

- Plus de 110 mini-jeux délirants : Adresse, rapidité, stratégie… Qui sera le meilleur ?

- Jusqu'à 4 joueurs en local et en ligne : Défiez vos proches ou le monde entier !

- Nouveaux personnages et modes de jeu : Jouez en mouvement, en équipe ou en compétition !

Pour jouer, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3x0,75€ + coût d'envoi). Tirage au sort chaque matin à 8h40, du lundi au jeudi.

Super Mario Party Jamboree, c'est du fun, des défis et des fous rires garantis sur Nintendo Switch !