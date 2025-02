Jeu. Tendance Ouest vous offre votre jeu "Mario & Luigi : L'épopée fraternelle"

Durant toutes les vacances, Mario s'installe sur Tendance Ouest ! Chaque matin, Tendance Ouest vous offre le jeu Mario & Luigi : L'épopée fraternelle !

A bord d'un drôle de bateau qui est aussi une île, les deux frères vont découvrir des terres mystérieuses, résoudre des énigmes, affronter des ennemis rigolos et aider les habitants. Grâce à leurs super actions en duo, ils devront réunir les îles éparpillées. Un jeu drôle et accessible, parfait pour s'amuser en famille et partir à l'aventure avec Mario et Luigi !

Pour jouer, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3x0,75€ + coût d'envoi). Tirage au sort chaque matin à 8h40.