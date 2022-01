Insolite. Hermann Simon, Iron Man normand, pédale sur YouTube

Hermann Simon, originaire de la Manche, est un Iron Man. Comprenez qu'il pratique cette forme de triathlon de l'extrême composée d'épreuves de 3,8 km de natation, de 180,2 km de vélo et de 42,195 km de course à pied. Avec déjà six Iron Man à son actif et une participation au championnat du monde en 2019 à Hawaï, il a dû mettre entre parenthèses son entraînement en raison du confinement.

Aujourd'hui physiothérapeute à Nîmes, Hermann Simon occupe ses journées, confiné dans son appartement, en diffusant des sketchs sur sa chaîne YouTube Hermannite Aigüe. Dans ses vidéos, il forme un duo de choc avec son vélo, son fidèle partenaire d'entraînement, et nous fait vivre sa passion du vélo avec humour.

Il a par exemple parodié la série Un Gars, une fille, qui a révélé Jean Dujardin et Alexandra Lamy.

Il n'hésite pas également à revivre les grandes étapes du Tour de France avec, en guise de directeur sportif : Marc Madiot.

Il y a quelques jours, il a réalisé une véritable étape de la Grande Boucle avec ses jouets d'enfants. Une vidéo déjà vue plus de 5 000 fois.