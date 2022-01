Domfront. Covid-19 et obsèques : le difficile métier des pompes funèbres

En cette période de possible contamination par le Covid-19, les soignants sont au premier plan. Mais d'autres professionnels sont aussi directement concernés.

C'est le cas des entreprises de pompes funèbres, qui ne font pas le plus facile. Les cérémonies sont réduites au plus strict : généralement pas plus de 15 minutes à l'église, pas plus de 10 minutes au cimetière, avec au maximum 15 personnes de la plus proche famille du défunt.

"Aucun dispositif spécifique"

Mais outre l'aspect religieux, moral ou psychologique, l'aspect sanitaire pose aussi pas mal de questions. Alors que le virus reste vivant post-mortem, "les personnels des entreprises ne sont dotés d'aucun dispositif spécifique, notamment en masques et gants", explique par exemple Franck Mouchel, le patron de l'entreprise de pompes funèbres du même nom, à Domfront, dans l'Orne, qui déplore aussi "d'incessantes modifications des consignes qui sont transmises aux entreprises" comme la sienne, qui rend difficile la prise en charge des familles de défunts dans de bonnes conditions.