Découvrez le court-métrage de Mika "The Origin of Love"

Trois ans après "The Bow Who Knew Too Much", l'interprète de "Love Today"a teasé son nouvel album à travers "Make You Happy" dévoilé il y a peu via vidéo, suivi du titre "Celebrate" en featuring avec Pharell Williams.

Le chanteur britannique propose au public un court-métrage tourné à Santiago (Chili) coréalisé avec Cristian Jiménez, qui, comme le laisse supposer la chanson, montre la relation amoureuse qui uni deux jeunes.

Le titre "The Origin Of Love" fait figure de couverture sonore, un morceau qui est issu d'un mélange de plusieurs styles différents.