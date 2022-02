Ecoutez "Lola" le nouveau single de Mika

Mika sera de retour dans les bacs au mois de septembre (le 17) avec "The Origin Of Love", nouvel album après "The Boy Who Knew Too Much", sur lequel apparaissait des titres tels que "We Are Golden" et "Rain".



Ce troisième opus est défendu par le single "Celebrate", produit par Pharrell Williams. S'il peine à se faire une place dans les charts, le morceau progresse relativement rapidement dans le Top des titres les plus joués en radio.

Mika a décidé de mettre en ligne un extrait de la chanson "Lola" pour promouvoir un disque qui s'inscrit dans la continuité de ce que Mika propose depuis ses débuts : "C'est complètement dans la continuité. C'est sincère. Ce n'est pas un virage même s'il y a beaucoup de développements" déclare le chanteur d'origine Britannique.

"Lola" est à écouter ci dessous !