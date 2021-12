Musique. Kylie Minogue prépare un nouvel album disco

Lors d'une interview accordée sur la chaîne CNBC International TV, Kylie Minogue a apporté quelques précisions sur ses projets professionnels et, rassurez-vous, ils sont musicaux. Si vous aimez l'Australienne pour ses chansons rythmées et son célèbre Can't get you outta my head, alors vous devriez apprécier le style qu'elle nous proposera sur son nouvel album, qui sortira donc deux ans après Golden. Finit les sonorités country, Kylie mise sur la musique disco pour nous faire bouger. Pour cela, elle compte s'entourer de producteurs reconnus.

La preuve avec cette photo postée sur le compte Twitter de Mousse T, l'auteur du très connu Sex Bomb, sorti en 1999.

En regardant ce tweet de plus près, vous pouvez apercevoir que le producteur Alex Gaudino (connu par le titre club Destination Calabria) est identifié dans cette publication ; on peut donc s'attendre à le voir collaborer sur ce nouvel et quinzième album studio de Kylie Minogue. Notons au passage que son dernier titre en date On oublie le reste avec Jenifer a été produit par une autre célébrité, un certain Bob Sinclar.