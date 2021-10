Tournage à Cabourg cherche figurants

On attend dans la ville les trois acteurs Bernard Campan, Marc Lavoine et Jean-Pierre Darroussin, rejoints par Eric Elmosnino qui remplace Gérard Darmon, au casting des deux films précédents.

A noter que l'équipe du film est à la recherche de figurants pour plusieurs scènes du film :

- 5 femmes entre 65 et 85 ans pour incarner les "Spice Girls" qui marchent sur la plage.



Victoria : femme entre 65 et 85 ans mince, brune ou châtain foncé avec la coupe au carré court (il faudra accepter la coupe de cheveux si vous avez les cheveux plus longs).



Emma : femme entre 65 et 85 ans plutôt gironde, blonde ou châtain clair ayant les cheveux longs.



Mélanie B : femme d’origine africaine ou métisse, brune ou châtain foncé ayant les cheveux longs.



Mélanie C : femme brune ou châtain foncé ayant les cheveux longs.



Geri : femme rousse / auburn ou blond vénitien ayant les cheveux longs ou mi-longs.



Tournage prévu le lundi 27 août à Cabourg.

Tarif : 163,54 euros brut.



Merci d’envoyer vos candidatures en mettant obligatoirement le nom du personnage pour lequel vous postulez "Victoria" ou "Emma" ou "Mélanie B" ou "Mélanie C" ou "Geri" en objet de votre message avec :



- 2 ou 3 photos récentes (Pied et portrait)



- vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse et téléphone)



- votre date de naissance



- votre taille



- votre taille de vêtements



- Précisez si vous êtes véhiculés.



Les candidatures sont a envoyer à la chargée de figuration, Emilie Chaumat, sur : casting.cdh3@gmail.com





- Des clients de restaurants.



1 homme et 1 femme de 45-50 ans, une femme d’environ 70 ans, 1 homme et 1 femme d’environ 40 ans.



Tournage prévu le lundi 27 août à Cabourg en journée.



Tarif : 96,22 euros brut.



- Des clients de casino.

Des personnes de toutes les origines (africaine, maghrébine, asiatique, européenne, etc..) entre 25 et 70 ans.



Tournage prévu le mardi 28 août à Cabourg.

Attention nous commençons tôt le matin.



Tarif : 96,22 euros brut.



Merci d’envoyer vos candidatures en mettant obligatoirement "Clients restaurants" ou "Clients Casino" en objet de votre message avec :



- 2 ou 3 photos récentes (Pied et portrait)



- vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse et téléphone)



- votre date de naissance



- votre taille



- votre taille de vêtements



- précisez bien vos disponibilités entre le 27 et le 28 août



- précisez si vous avez déjà fait de la figuration



- précisez si vous êtes véhiculés.

Les candidatures sont a envoyer à la chargée de figuration, Emilie Chaumat, sur : casting.cdh3@gmail.com