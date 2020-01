Normandie. Brexit : la Région s'exporte dans les journaux britanniques

Cette fois, ça y est, le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, ce vendredi 31 janvier. À cette occasion, la Région Normandie, Normandie attractivité et l'Agence de développement pour la Normandie (ADN) ont envoyé un message fort aux Britanniques. Via une campagne de communication "Certains liens perdurent" (traduit de l'anglais "Some ties endure"), elle a souhaité mettre en avant les liens forts qui unissent Anglais et Normands malgré le Brexit, notamment la Tapisserie de Bayeux et Guillaume le Conquérant.

"Certains liens perdurent"

Elle est diffusée ce vendredi matin en troisième page du journal The Times et en dernière page de couverture du London Evening Standard, journal distribué dans le métro londonien.

Cette campagne de communication apparaît dans deux journaux Britanniques : The Times et London Evening Standard. - Léa Quinio

Ce texte traduit : "En 2014, l'un des plus importants militants du Brexit était photographié portant un cravate de la Tapisserie de Bayeux. La cravate aurait été portée pour 'rappeler aux gens la dernière fois que la Grande-Bretagne a été envahie'. La tapisserie elle-même représente beaucoup plus que la conquête normande de 1066. Elle est devenue un symbole de l'histoire du Royaume-Uni partagée avec la Normandie et la perspective du retour de la tapisserie en Grande-Bretagne représentera un nouvel avenir de la coopération anglo-normande. Et, même si aujourd'hui marque le jour où le Royaume-Uni quitte l'UE, nous pensons que cela vaut la peine de rappeler que quelle que soit votre position, il y aura toujours plus pour nous unir que nous diviser. Donc, que ce soit pour visiter, travailler, étudier ou faire du commerce, vous serez toujours les bienvenus en Normandie. Pour savoir comment ensemble nous pouvons construire l'avenir, visitez le site choosenormandy.com." De quoi montrer aux Britanniques qu'il fait bon vivre en Normandie…