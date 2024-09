Rouen. Du bus aux lieux de culture, l'Europe omniprésente au quotidien

Ce n'est pas l'élection qui mobilise le plus. Et de loin. 50,5% de participation en 2019 en France. Pourtant, l'Europe est partout dans notre quotidien : pour l'accès des entreprises au marché unique, pour la protection des consommateurs, pour le financement de l'agriculture et pour toute une série de normes. Et si Bruxelles semble parfois bien lointaine, les relations entre les collectivités locales et l'Union européenne (UE) permettent à la fois des collaborations et des financements de projet en espèces (européennes) sonnantes et trébuchantes.

Les fonds européens

Feder pour Fonds européens de développement régional, Feader pour l'agriculture, Fond de transition juste, pour la vallée de la Seine ou la vallée de la Bresle, et autres dispositifs… Les fonds européens ont représenté plus d'un milliard d'euros sur la période 2014-2020 pour la Région Normandie, en charge de la gestion et de la répartition de ces fonds dans les domaines que l'Europe souhaite financer. "Ces financements visent à rendre possibles des projets qui ne le seraient pas sans l'Europe", précise François Xavier-Priollaud, vice-président de la Région en charge des affaires européennes. Exemple avec l'entreprise Veragrow, basée à Val-de-Reuil et incubée à Rouen qui produit du lombricompost. "Sans le Feder, ils ne faisaient pas leur tour de table", indique l'élu, qui précise que les projets peuvent être financés à hauteur de 50, 80 voire 100% par le Feder. En moyenne, ce sont 389 000€ qui sont attribués aux projets Feder, soit 1 082 projets entre 2014 et 2020. Dans leur ensemble, les fonds européens ont contribué à la recherche et l'innovation, les mobilités, l'accompagnement des entreprises, la rénovation de logements, les énergies renouvelables… Le fonds social européen a aussi permis de former 40 000 personnes.

Quels projets dans l'agglo de Rouen ?

"L'Europe est partout, mais on ne le dit pas assez, martèle Abdelkrim Marchani, vice-président de la Métropole en charge notamment des relations Europe. L'Europe est dans votre bus pour le prolongement de la T4, le jardin Saint-Sever, les jardins de l'hôtel de ville d'Elbeuf, sur la rénovation des quais rive gauche de Rouen, sur les pistes cyclables, le 106… Sans l'Europe, on ne pourrait pas faire tout ça." Sur la période 2014-2020, plus de 26 millions d'euros de fonds Feder ont été attribués à des projets sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole de Rouen, parfois financés à 80%. L'élu est catégorique. "Sans l'Europe, on serait obligés de faire des arbitrages, et des projets ne verraient pas le jour."

Des collaborations stratégiques

Ces élus insistent aussi sur le même ton : l'Europe n'est pas qu'une machine à sous, mais aussi une possibilité d'échanges ou de collaborations sur des projets communs. "Pour la Normandie, c'est aussi prendre sa place dans des stratégies de dimension européennes, insiste François-Xavier Priollaud. Sur la pêche ou la filière hydrogène." Du personnel de la Région est même basé à Bruxelles, capitale des lobbyistes, pour saisir les opportunités d'accompagnements par l'UE. La Métropole de Rouen a par exemple travaillé à l'échelle européenne sur la décarbonation de son industrie. "On a travaillé avec huit territoires pendant trois ans pour une stratégie commune. C'est un partage de savoir", insiste Abdelkrim Marchani.

Pourquoi aller voter le dimanche 9 juin ? Ils répondent

Philippe Thillay, Mouvement européen 76

"L'enjeu pour moi est simple. On voit le retour des empires, comme la Chine, l'Iran et la Russie, qui construisent une alternative au modèle de gouvernance universelle du monde. L'Europe a des outils : 500 millions d'habitants, des économies fortes, le premier marché mondial… Que peut faire la France seule ? On peut s'en sortir avec une Union européenne forte avec de nouvelles compétences, comme la défense."

Antoine Potor, Jeunes européens Rouen

"Aujourd'hui, on voit que les enjeux et les défis, comme le défi climatique, celui de la protection de nos industries ou de la paix sur le continent, sont pertinents à traiter au niveau européen. On est quand même plus forts à 27 que seul, surtout dans un monde globalisé. Et puis, au mois de novembre, il y a les élections américaines. Et si Trump gagne, cela aura des conséquences en termes de défense et économiques. Il faut se mobiliser."

Camille Dumas travaille en communication

"J'irai voter, c'est sûr. Il faut que je me renseigne un peu plus pour être plus assurée au moment du vote, mais je vais y aller. Je considère que s'il y a un vote, il y a une raison et que c'est une manière de faire avancer les choses. Je sais que des applications avec des quiz permettent de se faire une idée. J'avais fait ça pour la présidentielle. J'ai du mal avec les débats parce que ça se chamaille trop. Je regarde de mon côté."

Lucas Baptiste, manager

"Je suis d'assez loin la campagne. Je suis quelques extraits sur les réseaux et je vois passer des choses à la télé, très rapidement. Est-ce que je vais voter ? Je pense. Pour qui, pour quoi ? Je ne sais pas. Mais en général, je participe aux élections. C'est un droit, donc c'est normal d'aller voter. Comme je n'y connais rien, potentiellement, je vais voter blanc. Au moins, j'estime que j'ai fait mon devoir."