Caen : un toit d'école "électrique"

Cette inititiative est une première à Caen et dans la région, concernant un établissement primaire. Bénéficiant d'une exposition sud-est et d'une inclinaison optimale (42 °), ce toit doit permettre à la centrale de produire 23 000 kilowatts/heure par an, ce qui représente plus de la moitié de la consommation de l'école. La Ville a investit 70 000 euros dans l'opération. Mais grâce au rachat de l'électricité produite, elle se verra reverser par EDF un total de 186 000 euros sur 20 ans.