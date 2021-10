Sensations fortes au Caen extrême show ce week-end

Au programme de cette nouvelle édition, des représentations et des démonstrations impressionnantes et musclées de sports extrêmes. Le plateau d’artistes invités est aussi à couper le souffle avec la présence de plusieurs grands champions internationaux tels que Fred Crosset, deux fois champion du monde de trial et Angyal Zoltan, champion du monde de stunt. Cette année, deux nouvelles disciplines rejoignent les rangs de l’événement.

Le breakdance, symbole de la culture urbaine et le BMX représenté par la très reconnue Team Starlight. Samedi, la nocturne marquera le début des hostilités dès 18h dans une ambiance qui promet d’être électrisante. Sauts, figures et autres pirouettes donneront des sueurs froides à un public avide de vitesse.

Pratique. Samedi 25 et dimanche 26 août, au parc des expositions, à Caen.

Infos : http://www.caenextremeshow.fr/