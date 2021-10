Le show BMX a bien eu lieu

"C'est une réussite, confirme l'organisateur Sylvain Huet. On gagne de la renommée sur le plan national, maintenant on espère développer encore plus le niveau international. On est déjà identifié par plusieurs fédérations, puisqu'on avait notamment les équipes nationales anglaises et belges qui étaient présentes." La centaine de concurrents étrangers s'est d'ailleurs distinguée sur les 3 500 tonnes de gravillon constituant la piste caennaise, aménagée évidemment pour l'occasion.

Les deux courses majeures, samedi et dimanche, ont été remportées par Liam Phillips dans la catégorie Elite hommes. Le Britannique de 23 ans, qui se prépare pour les Jeux Olympiques, n'a laissé aucun suspense. Francky Gagnu, meilleur français sur les deux jours de compétition, a dû se contenter de deux troisièmes places. "Caen est un rendez-vous vraiment important parce qu'il permet de se tester après l'entraînement hivernal, explique ce semi-professionnel des Pays de la Loire. Je termine derrière deux pilotes de niveau mondial, c'est très satisfaisant."

Les meilleurs compétiteurs nationaux étaient néanmoins absents, la plupart étant aux Etats-Unis pour préparer une épreuve de Coupe du Monde. Chez les féminines, les Françaises ont essentiellement débattu entre elles. Eva Ailloud, de Compiègne-Clairoix, a signé elle aussi un doublé.