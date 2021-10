Soleil : conseils pour la meilleure protection solaire

Quelle crème solaire pour les personnes ultra sensibles au soleil ?

Les usagers ayant la peau "blanche-laiteuse" avec de nombreuses taches de rousseur et les cheveux roux sont considérés comme des personnes extrêmement sensibles au soleil. Ces personnes sont appelées à utiliser une crème pourvue d'un facteur de protection UVB (SPF) de 30 à 50 lors de leur vie quotidienne, et une crème dotée d'un indice de 50 (plus haut niveau de protection) lorsqu'ils pratiquent une activité en extérieur ou lorsqu'ils partent aux sports d'hiver, à la plage ou sous les tropiques.



La protection des personnes sensibles au soleil

Font partie des sujets sensibles au soleil les usagers à peau claire, possédant quelques taches de rousseur et des cheveux blonds vénitiens ou auburn, ou ceux qui ont tendance à prendre des coups de soleil tout en bronzant légèrement. Ces personnes ne doivent absolument pas négliger le niveau de la protection solaire. L'ANSM recommande un SPF de 15 à 25 pour une exposition courante, de 30 à 50 pour une activité en plein air telle que le jardinage ou la plage, et de 50 pour une exposition extrême sous les tropiques ou dans les glaciers.



Les sujets à peau interméairedi

Les usagers concernés ici ont également la peau claire, mais ne prennent que rarement des coups de soleil, généralement lors d'expositions intenses. La protection solaire utilisée dépend alors de l'activité pratiquée en extérieur. Ainsi, une protection avec un SPF de 6 à 10 est nécessaire pour une exposition quotidienne, alors qu'un indice de 15 à 25 est conseillé pour le sport, le jardinage ou autre activité prolongée en plein air. Un SPF compris entre 30 et 50 doit être envisagé pour les activités extrêmes, comme un voyage sous les tropiques.



Les peaux mates doivent également se protéger

Les particuliers à peau mate, qui bronzent facilement sans prendre de coups de soleil doivent également utiliser une protection solaire pour réduire les effets nocifs de l'astre ardent. Une faible protection (entre 6 et 10) convient parfaitement aux activités quotidiennes ou aux expositions importantes comme la plage et les activités extérieures longues. Les usagers à peau mate doivent néanmoins choisir un SPF variant de 15 à 25 pour un séjour sous les tropiques.



Un produit pour chaque partie du corps

Le type de protection solaire varie en fonction de son utilisation. Les particuliers doivent veiller à adapter le produit aux différentes parties du corps. L'ANSM recommande d'utiliser des crèmes pour le visage et des laits, gels ou sprays pour le corps. Les sticks sont, quant à eux, préférés pour les lèvres, le nez et le contour des yeux. L'Agence sanitaire préconise d'appliquer la protection solaire avant chaque exposition et de la renouveler fréquemment, notamment après avoir transpiré ou nagé.



Quelques recommandations d'usage

L'ANSM considère qu'une protection solaire doit répondre à certaines exigences. Elle doit impérativement fournir un SPF minimum de 6 et assurer une protection UVA minimale, correspondant à un tiers du SPF mentionné.



Les usagers doivent également comprendre que la protection solaire ne suffit pas. Les vacanciers sont appelés à respecter tout un ensemble de règles de sécurité inhérentes aux expositions solaires. Cela concerne notamment la protection vestimentaire, la protection des yeux et les horaires d'exposition.



Ultime point, l'ANSM demande aux utilisateurs de lire attentivement le mode d'emploi avant la première application d'une protection solaire, et de respecter la date de péremption.