Musique. The Avener dévoile le clip de Under the waterfall

Alors que son album est attendu pour début 2020, The Avener dévoile petit à petit des morceaux que l'on pourra retrouver dedans.

Après Beautiful et Wild, le troisième extrait s'intitule Under the waterfall. Il n'est pas seul pour ce morceau, puisqu'il collabore avec M.I.L.K, révélation pop danoise qui nous a séduits avec ses titres Jet ski, Slow emotions ou encore Make my way To Paris avec Benjamin Biolay.

Dans ce nouveau clip, nous pouvons voir un couple se réconcilier dans les rues de Paris, alors que la ville est en train d'être submergée.

Le nouvel album de The Avener arrivera début 2020, une tournée des Zéniths est également prévue avec une date au Zénith de Caen le vendredi 2 octobre 2020.