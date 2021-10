Ephéméride du mardi 7 août 2012

MARDI 7 AOUT 2012

-----------------



220e jour de l'année



SAINT-GAETAN

Au XVIe siècle, il travailla à la réforme de l'Eglise d'Italie, pour préserver son pays du protestantisme. Il mourut à Naples en 1547.

Les Gaetan sont courageux

Couleur : l'orangé

Chiffres : le 3 et le 8



QUELQUES 7 AOUT

---------------



1834 : mort de Joseph-Marie Jacquard, inventeur du métier à tisser mécanique

1900 : l'Américain Dwight F. Davis crée la coupe Davis de tennis

1913 : la durée du service militaire est fixée à 3 ans

1941 : mort du poète indien Rabindranath Tagore

1947 : le Norvégien Thor Heyerdahl avec cinq équipiers termine la traversée du Pacifique sur le Kon-Tiki (radeau de balsa)

1957 : décès d'Oliver Hardy. Il formait avec Stan Laurel le fameux duo comique du cinéma américain

1996 : catastrophe du camping "Las Nieves" à Biescas (Espagne) à la suite de violentes pluies torrentielles. Bilan : 87 morts

1998 : deux attentats à la bombe visent les ambassades des Etats-Unis à Nairobi (213 morts dont 12 Américains, plus de 5.000 blessés), et Dar-es-Salam en Tanzanie (11 morts)

2004 : décès de Paul "Red" Adair, célèbre pompier volant américain, spécialiste des accidents pétroliers



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H34 et se couche une minute plus tôt à 21H18

Le dicton : "Qui veut avoir du bon moût, laboure sa vigne en août"

photo : l'Américain Dwight F. Davis qui créa la coupe Davis de tennis