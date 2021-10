Au total, 4 groupes seront sur scène samedi pour cette 3e édition dès 19h30 et jusqu'à minuit. On retrouvera Muyayorif, Plastic Riot, Drytown Project et le groupe vainqueur de l'e-tremplin Tendance Ouest 2012 Patchamama.

Tarifs. 8€ sur place et 5€ en prévente sur ticketnet.fr.

Ecoutez Estelle Isidore Leroux, directrice de l'Office de Tourisme de Omaha Beach, elle nous en donner un aperçu.