Rouen. Un nouveau siège pour le bailleur Habitat 76

Le Spatium, c'est le nom choisi pour le nouveau siège d'Habitat 76 à Rouen. Il a été choisi en concertation avec les collaborateurs et les administrateurs et signifie "étendue/espace". Lors de la pose de la première pierre, vendredi 29 novembre, Éric Gimer, directeur général d'Habitat 76 précise qu'"il donne le ton et la philosophie de ces nouveaux espaces de travail spacieux et aériens". Inauguré en 1975, le siège actuel ne répondait plus aux besoins actuels et à l'évolution des métiers du logement social.

Un bâtiment innovant

André Gautier, vice-président d'Habitat 76, a salué "un bâtiment qui sera à l'image des valeurs portées : innovant et éco-responsable". Le tout devra permettre une économie annuelle de 200 000 € en frais de fonctionnement. "Cette construction s'inscrit dans un programme global de mixité des usages partagés avec la ville de Rouen et la Métropole."

Il y aura 67 logements dont 51 locatifs et 16 logements en location-accession et un programme d'habitat inclusif en partenariat avec l'association Assephane qui œuvre au service des personnes atteintes d'une maladie du système nerveux. Et deux lots seront mis en vente pour la promotion privée.