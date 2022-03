Rouen. Nathalie Delamare, de l'industrie chimique à la céramique

La céramique a été en quelque sorte sa bouée de sauvetage. La fin d'une carrière de 31 ans dans l'industrie chimique, qui n'a été que trop longue au goût de Nathalie Delamare, Rouennaise (Seine-Maritime) de 57 ans. "J'ai fait un burn-out et je suis tombée malade, ce qui est souvent lié", explique l'artiste, qui, en relevant la tête, a compris qu'elle ne ferait plus jamais ce métier. "J'avais commencé la céramique en loisir en 2012, et j'ai cherché des formations de reconversion". En janvier 2017, elle commence un cursus à Notre-Dame-de-Gravenchon et obtient, fin 2018, un double CAP en tournage et en décor en céramique.

L'amour de la porcelaine

Début 2019, Nathalie s'installe enfin dans un atelier de la rue d'Amboise à Rouen, au milieu d'autres artistes. Elle y façonne ses premières créations, essentiellement utilitaires : tasses, bols, vases, saladiers… D'abord en faïence, avant de réellement se révéler avec la porcelaine. "C'est plus délicat mais je recherchais la blancheur et le côté mat satin que cette terre peut apporter, c'est plus agréable au toucher et au regard", explique-t-elle. Son style est toujours très graphique, marqué par des gestes secs avec du "lâcher-prise", qui résonne directement avec ce qu'elle considère presque comme une thérapie, dans le contact direct entre les mains et la terre. "Ça m'a donné un but, l'envie de me lever, ça m'a permis de tourner la page", témoigne-t-elle.

Avide de contact et habitée par l'envie de transmettre, Nathalie donne des cours aux ateliers Terre et feu, et intervient aussi en EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Elle vend pour l'instant ses créations sur les marchés spécialisés et via des expos, en attendant de vendre en ligne et en dépôt dans des boutiques.

Dans son atelier, l'artisane ne regrette en tout cas pour rien au monde sa reconversion qui lui permet, enfin, "de s'épanouir".

