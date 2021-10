Cette semaine, Fédia a été le meilleur candidat de la semaine, le - CHAMPION -, et remporte 10 invitations pour le Tendance Live Montivilliers.

Tendance Live Montivilliers 2018, le 20 mars :

Arcadian !

Yoann, Florentin et Jérôme seront sur la scène du Tendance Live. Demi-finalistes de l'émission The Voice 5, il a suffit de quelques mois aux trois amis pour émerger sur la scène musicale française et envahir les radios avec leurs refrains efficaces. Leurs violons sont accordés et leurs voix justes pour servir des mélodies qui coulent de source. Les boys d'Arcadian aiment la scène et le public, ils enflammeront la salle Michel Vallery.





June The Girl !

Elle possède l'énergie des jeunes femmes de 20 ans. Avec ses jambes sans fin et sa voix haut perchée, elle se ballade entre l'électro et la pop. Elle s'est fait remarquer il y a quelques semaines dans l'émission "Destination Eurovision".



Blow !

Un quatuor découvert au Transmusicales de Rennes en 2016. Quatre garçons qui jouent une partition très précise et incarnent le meilleur de la scène électro pop française.



Delta !

Un duo belge à la facture délicate. Très bons musiciens, Benoît Leclercq et Julien Joris baignent dans la musique depuis qu'ils sont petits. Beaucoup de fraîcheur et de talent pour ces "cousins" du nord.



Fil de la Compétition :

Mardi :

17h30 - Paul (Rouen - 76) - 4 Bonnes Réponses - CHAMPION -

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Paul Impossible de lire le son.

19h30 - Astrid (Le Havre - 76) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Astrid Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 - Fedia (Notre Dâme de Gravenchon - 76) - 8 Bonnes Réponses. - CHAMPION -

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Fedia Impossible de lire le son.

19h30 - Sandra (Harfleur - 76) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Sandra Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 - Morgane (Montivilliers - 76) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Morgane Impossible de lire le son.

19h30 - Morgane (Le Havre - 76) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Morgane Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 - Emilie (Caen - 14) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Vendredi - Vendredi 17h30 - Emilie Impossible de lire le son.

19h30 - Emilie (Montivilliers - 76) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - Emilie Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

La semaine prochaine, jouez pour gagner votre Hoverboard !

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez votre titre de CHAMPION jusqu'au vendredi 23 mars.

Bonne Chance !

A LIRE AUSSI.

HIT QUIZ : gagnez votre trottinette électrique (adulte) d'une valeur de 699€