Le récent succès contre Pau (33-30) a revêtu une sacrée importance dans la saison des Vikings. D'une part, les hommes de Roch Bedos ont éloigné la misère des premières journées et confirmé leur envol dans leur poule et d'autre part, elle a achevé de confirmer la montée en puissance de Mathias Créteau, 20 ans.

Faire une série

L'arrière-gauche a marqué 10 buts contre les Palois. Le Rouennais de naissance brille et ses partenaires auront encore besoin de son puissant bras gauche, ce samedi 2 novembre sur le terrain de Grenoble (20h30). Le déplacement en Isère est un des grands rendez-vous de la saison puisque les Grenoblois évoluaient aussi en Proligue, la saison dernière. En outre, ils font partie des cinq équipes seulement, à pouvoir administrativement accéder à la Proligue en fin de saison. Une formation que Caen devra mettre derrière lui en allant s'y imposer ce week-end. "On a montré notre meilleur visage lors de notre première période contre Pau, on avait aussi été bien à Saint-Marcel Vernon, rappelle Roch Bedos, soulignant que ses joueurs avaient bien figuré chez le leader il y a un mois. On gagne en sérénité, il reste à faire une série, c'est important. Maintenant que l'on gagne chez nous, nous devons aller chercher une victoire fondatrice à l'extérieur." Pourquoi pas à Grenoble ?

