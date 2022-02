L’écume des mers, à Colleville-Montgomery

L’adresse est surprenante. Derrière ce qui a tout l’air d’une table de vacances, à la grande terrasse de chaises en plastique et à la carte très maritime, se cache un restaurant de qualité, et qui bénéficie, à en voir la fréquentation, de nombreux habitués. Quelques tables rondes donnent aussi plus de convivialité à ses grandes salles. Les places assises comme les places de stationnement, à l’extérieur, n’y manquent pas, et, luxe ultime, on peut y manger les yeux rivés sur la mer...

Une bonne choucroute de la mer

Côté cuisine, ce sont ici les fruits de mer et les poissons qui ornent de nombreuses tables et sont les stars des menus à 15,90€, 22,90€ et 29,90€. Ma voisine de table se laisse donc tenter par une assiette de fruits de mer, alternative légère au plateau de fruits de mer. Bulots et bigorneaux, demi-tourteau et autres crevettes sont d’une grande fraîcheur, tout comme les huîtres un peu laiteuses, car c’est de saison. Le tout avec les traditionnels vinaigre à l’échalotte, mayonnaise et beurre (non salé, dommage !). Pour ma part, je suis curieux de goûter la choucroute de la mer. Elle me ravit, et chacun de ces morceaux de poissons sont à mon goût : saumon, colin et lieu jaune font bon ménage, accompagnés d’un chou bien relevé. Un bon repas en bord de mer, et à moins de 20€.



Pratique. L’écume des mers, 17 boulevard maritime à Colleville-Montgomery. Tél. 02 31 97 19 82.