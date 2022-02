Caen. Bonne table : repas original et copieux à La Tomette

Cela fait déjà cinq ans que la Tomette est installée rue Saint-Laurent, à Caen (Calvados), et pourtant je n'y avais jamais mis les pieds ! Des tonneaux rouges à l'extérieur, une déco tape à l'œil en passant la porte d'entrée, une ardoise sur laquelle est inscrite "Chez nous, quand on boit un coup, on mange un bout", tant d'indices qui me laissent penser que je vais passer un bon moment. Derrière son bar, où sont posés une bonne partie de ses desserts frais, la gérante nous propose un déjeuner sur des chaises hautes ou une table classique en arrière-salle. On choisit la deuxième option, plus classique.

Une tour de hachis parmentier

En boisson, je demande une menthe à l'eau. Elle sera accompagnée d'un hachis parmentier de bœuf maison, menu du jour sur la formule express. Moulé comme une tour, mon hachis est servi avec sa salade verte assaisonnée d'un filet de vinaigre balsamique sur le dessus. Pour goûter, mon amie choisit plutôt la pièce de pintade avec son écrasé de pommes de terre. Pas mal aussi. Je n'ai déjà plus de place pour le dessert, mais comme la formule l'oblige (presque), je me laisse tenter par la tarte aux abricots/amandes, disposée sur une petite planchette en bois. En plus d'être original, le restaurant propose uniquement des produits faits maison. Un festin à 16,50€, très frais et très copieux. Désormais, c'est l'heure de la sieste !

La Tomette, 12 rue Saint Laurent à Caen. Midi et soir. Tél : 02 31 86 33 66.

