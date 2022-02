Caen. Un air d'Amérique pour Novembre Gourmand

Novembre Gourmand revient à Caen (Calvados) pour une quatrième édition, du 4 au 30 novembre 2019. Un rendez-vous culinaire qui met en lumière notamment les chefs normands, avec tout un tas d'animations. "L'objectif est de mettre en avant le centre-ville et de valoriser le savoir-faire français", explique le maire de Caen Joël Bruneau.

Des bouchées à deux euros

En tout, trente-cinq chefs cuisiniers seront de la partie pour présenter des produits locaux pendant l'événement éphémère Croq' Gourmand, les bouchées normandes, du 15 au 17 novembre 2019. L'attraction se tiendra place Saint-Sauveur, sous un chapiteau. Produits de la mer, viandes, fromages, fruits et légumes, produits cidricoles… On pourra déguster des bouchées pour deux euros. Près de 400 écoliers accompagnés de leurs professeurs vont aussi en profiter.

Le programme de cette année investit également le cinéma. Les 4 et 20 novembre 2019, le Croq'Ciné permettra au public de profiter de projections suivies d'une dégustation ou d'un échange avec les élèves du lycée hôtelier. Rendez-vous dans l'auditorium du château de Caen.

En cette année de 75e anniversaire du D-Day, les États-Unis seront à l'honneur, avec les deux villes jumelles de Caen, Nashville et Alexandria. L'American'Croq permettra de manger à l'américaine du 22 au 24 novembre 2019, place Saint-Sauveur, avec des animations musicales, démonstrations de danses, dégustations et ateliers culinaires, jeux, etc.

Une expo parrainée par le chef de l'Élysée

Mais Novembre Gourmand, c'est aussi une exposition du photographe culinaire Patrick Rougereau, à la salle du Scriptorium de l'hôtel de ville. Regarde comme c'est bon proposera du 9 au 30 novembre 2019 une cinquantaine de clichés sur le travail des plus grands chefs, comme Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic, Christophe Michalak, Philippe Conticini… Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée, qui parraine cette exposition, pourrait d'ailleurs venir à Caen à cette occasion.

En 2018, l'événement avait rassemblé près de 17 000 spectateurs.

