Caen. Bonne table à Caen : au Philadelphia, road trip sur les saveurs américaines

De la décoration au plat, en passant par la musique, dans le restaurant "Philadelphia", nous partons pour les U.S.A et j'en suis ravie. Lorsqu'on franchit la porte, on se sent comme dans les restaurants vintages des séries américaines. Sur la carte, des salades, tartines ou burgers, quoi de plus normal aux États-Unis, me direz-vous. Mon amie et moi décidons de prendre la spécialité de la ville qui a donné son nom à la boutique : le Philly cheesesteak.

Bœuf émincé et mariné, sauce cheddar et gouda, oignons cuits, le tout servi dans une baguette sans oublier les inconditionnelles frites. Personnellement je craque. Évidemment, ce n'est pas un plat de régime, mais le tout se marie très bien. Attention quand même à ne pas s'en mettre partout, mais le gérant nous avait prévenues au moment du service : "Mangez bien au-dessus de la table", conseil que nous avons bien sûr suivi scrupuleusement. Nous sommes satisfaites de notre choix, le goût est au rendez-vous.

Plat copieux

Impossible de finir les frites, je suis repue. C'est dommage, car les pancakes au sirop d'érable me faisaient de l'œil. Pour les gourmands, il y a aussi des brownies ou de la glace. Au final, pour 7,90 €, j'ai mangé à ma faim et, pour la première fois, je suis partie en Amérique.

Pratique. 24 avenue de la Libération à Caen. Tél. 02 31 94 59 12.