Caen. Bonne table à Caen : un coffee shop équilibré à l'annexe du fournil

L'Annexe du fournil porte bien son nom ! L'idée des propriétaires ? Créer un coffee shop sur le même trottoir que leur boulangerie, "Le Fournil". Situé rue Claude Chappe, à proximité du Stade d'Ornano dans le quartier Venoix, ce restaurant "sur le pouce" a ouvert ses portes fin janvier 2019. Sur le même concept que les coffee shop aux Etats-Unis, des sucreries vous donne déjà envie sur le présentoir : muffins, cookies, fromage blanc aux fruits rouges...

Des plats préparés maison

On va déjà commencer par la première étape : le plat ! Soit vous optez pour la recette rapide et gourmande et vous aurez le choix entre une grande variété de sandwichs froids ou chauds ou encore des hot-dog maisons. Si vous préférez faire attention à votre ligne, comme moi ce jour là, c'est option plat préparé maison. J'hésite entre le hachis parmentier, le poisson-pâtes ou le poulet-riz au curry.

J'opte pour le dernier choix, présenté dans une barquette en carton façon panier de pique-nique, pour pouvoir comparer avec l'une de mes spécialités culinaires. La serveuse se charge de réchauffer votre plat et en attendant je choisis mon dessert. J'hésite entre un fruit ou la petite note sucrée gourmande. Tant pis mais le cookie me donne trop envie, avec une bouteille d'eau en plus, le tout pour 8,90 €. Autant vous dire que je m'en sors bien pour un repas (presque) équilibré ! Côté table, on a le choix entre canapés en cuir, bar et chaises hautes ou table classique et côté déco, c'est presque comme chez moi, luminaires cosy et ambiance salon. Promis je reviendrai, même pour un croissant !

L'Annexe du Fournil, 29 rue Claude Chappe. Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 12h à 20h, uniquement les jours de match. Tél 02 31 07 85 77.

