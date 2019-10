On connaît la date de sortie de la PlayStation 5

La prochaine console de Sony est très attendue par les fans de jeu vidéo. En effet, depuis la sortie de la PS4 en 2013, plus de 100 millions de consoles et plus d'un milliard de jeux ont été vendus par Sony mais, après 6 ans d'exploitation, celle-ci arrive en fin de vie.

On savait donc que la firme japonaise travaillait sur sa remplaçante et on a eu la confirmation que celle-ci allait arriver prochainement. L'information émane directement du site japonais de PlayStation. La nouvelle console de Sony sera disponible en fin d'année 2020. Pour le moment, très peu d'informations ont été données concernant les nouveautés que l'on pourra retrouver sur la PS5, mais on sait d'ores et déjà que la manette a été totalement repensée.

En attendant la sortie de la PlayStation 5, vous pouvez toujours compter sur la sortie en février 2019 de The Last of Us 2 pour prendre votre mal en patience…

