La PS4 de Sony disponible pour Noël 2013

Les journalistes présents à l’événement et les assidus de jeux vidéo qui pouvaient y assister via une retransmission en streaming n'ont rien vu de la bête. Baptisée - sans grande surprise - PS4, la console devrait être prête pour le prochain Noël et pourrait même envahir les rayons américains dès novembre, période de l'année la plus vendeuse aux États-Unis.

Seule la manette a eu droit à une présentation en règle. La DualShock 4 embarquera un pavé tactile et conservera ses sticks analogiques et ses gâchettes. Autre nouveauté, l'arrivée d'un détecteur de mouvements reliés à une barre à poser sur le téléviseur, à l'image de Kinect, accessoire du concurrent Microsoft.

Quelques spécificités techniques ont tout de même été révélées. Lecteur Blu-ray et DVD, comme le faisait déjà la PS3, la dernière-née de chez Sony proposera un service de cloud gaming et la rétrocompatibilité avec l'ensemble des jeux sortis sur les précédentes consoles PlayStation.

Mais c'est sur l'intégration de fonctions sociales poussées et les possibles liaisons avec tablettes, smartphones et bien entendu PS Vita que Sony a davantage insisté. À l'aide du bouton "Share" situé sur la manette, les joueurs pourront par exemple partager une partie avec des amis.

Côté jeux, Sony travaillera main dans la main avec l'ensemble des éditeurs. Blizzard prépare une adaptation de son hit PC "Diablo 3". Bungie, studio derrière la saga "Halo" qui a participé au succès de la Xbox 360, planche sur une nouveauté "Destiny". Ubisoft a fait une démonstration de son très attendu "Watchdogs".

Sony proposera les suites de "Killzone" et "Infamous", "Knack" et "Drive Club", un jeu de course automobile social.