Un teaser de PlayStation laisse deviner la forme de sa PS4

La plupart des images présentées dans ce teaser proviennent de conférences Sony précédentes, comme celle de février dernier lorsque la firme dévoila une partie de sa PlayStation 4, et n'a pas de grande surprise en stock côté jeux.

On voit défiler des images de jeux que l'on connaît déjà comme "The Witness", "Watch Dogs" et "Destiny", suivies de scènes de "DriveClub", "Killzone: Shadow Fall," "InFamous: Second Son" ou de "Tearaway" sur la console portable PlayStation Vita.

Cette bande-annonce continue d'entretenir le suspense sur la forme de la nouvelle console PlayStation 4, ne laissant deviner que sa forme de façon floue. Seuls sa manette et quelques aspects de son interface ont été présentés lors de la conférence de février.