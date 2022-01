Rouen. Football : tout en douceur, Killian Sanson s'impose à QRM

Même dans les heures les plus sombres de ces dernières semaines, ce petit plus commençait à sauter aux yeux. Avec son activité, ses projections vers l'avant et la précision de son pied droit, Killian Sanson s'est mis à attirer la lumière dans le milieu de terrain de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Alors, quand son équipe a décroché sa première victoire de la saison, le vendredi 4 octobre 2019 contre Le Puy (3-0), Manu Da Costa n'était pas surpris de voir son nouveau protégé signer un match plein, primé par deux passes décisives.

"Il sent les bons coups"

"C'est ce que je disais depuis un long moment, les joueurs commencent à être pas loin de leurs 100% de potentiel. J'ai aimé son activité, sa faculté technique à nous sortir de la densité adverse et ce que j'aime surtout, c'est que c'est un garçon qui est capable de finir, qui sent les bons coups", saluait son coach de QRM après le match.

L'intéressé, arrivé de Montpellier à l'intersaison après plusieurs mois d'indisponibilité, était satisfait de sa performance et de la victoire. Après un début de saison compliqué et une montée en puissance progressive, il savoure le fruit de son travail : "Si le coach ne me mettait pas au début, c'est forcément parce qu'il y avait un petit manque ! On a eu des discussions, il m'a aiguillé sur ce que je devais faire."

Assez facilement attiré vers le but, le milieu de terrain de 22 ans est capable d'apporter du liant entre les lignes de QRM. Mais la précision de son pied droit s'avère aussi précieuse sur les coups de pied arrêtés. "Le coach me donne cette responsabilité donc j'essaye d'apporter des passes décisives. Je les travaille le mercredi, où on est un peu libre pour travailler devant le but avec les gardiens", précise le frère du Marseillais Morgan Sanson.

Très proches, les deux frangins échangent régulièrement sur leurs performances. "On s'écrit tous les jours pour débriefer les matches ensemble, on regarde les matches de l'autre", décrit Killian Sanson. Si deux divisions les séparent encore, l'aîné de la fratrie ne pourra qu'être fier de la montée en puissance de son cadet.