Hors Normandie. 20180316143531_5aabc8236b3ff_7

Marigny Tourisme en partenariat avec Marigny Je T'Aime et l'ESH Hébécrevon, vous propose une randonnée reliant St-Lô à Marigny par les chemins et évoquer l'Opération Cobra en passant par les villages touchés par cette Opération en juillet 44. 4 étapes : St-Lô – Hébécrevon 7 km (rdv 9h15 Office Tourisme St-Lô) ; Hébécrevon – St-Gilles 3,5 km (rdv 11h15 église Hébécrevon) ; St-Gilles – La Chapelle Enjuger 4,5 km (rdv 13h30 église St-Gilles) ; La Chapelle Enjuger – cimetière allemand – Marigny 5 km (rdv 15h église de La Chapelle Enjuger) pour une arrivée à l'Espace Cobra à 16h45 (visite commentée). Vous avez le choix de parcourir 1 ou 2 ou 3 ou les 4 étapes. Prévoir son repas froid, boissons ou encas. Le retour à St-Gilles ou à St-Lô est prévu avec le service Manéo et le retour à La Chapelle Enjuger et à Hébécrevon est assuré par les organisateurs cependant chacun peut prévoir son retour par ses propres moyens. Inscriptions : 06.82.48.49.82 ou 06.38.86.42.77.

