Fabrice Clément : " je me suis trompé " 

Jean-François Fortin l'avait fait une fois en 18 ans (en mai 2005 avec Patrick Remy) et ne l'avait plus jamais refait, ni avec Franck Dumas, ni avec Patrice Garande, les soutenant parfois seul dans la tempête. L'an dernier, Gilles Sergent avait décidé de suivre la même trajectoire en adjoignant simplement Rolland Courbis à Fabien Mercadal, au lieu de limoger l'entraîneur qu'il avait choisi.

Ce samedi 22 septembre, Fabrice Clément, président du SMC depuis juin dernier n'a pas fait dans la demi-mesure en indiquant la porte de sortie à l'entraîneur portugais Rui Almeida après neuf journées de championnat au terme desquelles le club normand est au bord de la zone de relégation. Le président du SMC nous a confié les raisons de sa décision :

Le président Malherbiste a poursuivi son analyse en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de "remettre en cause la compétence ou la personne de Rui Almeida" avant "d'assumer pleinement l'avoir recruté et assumé pleinement également, la décision d'aujourd'hui de s'en séparer. Ça n'a pas fonctionné, on reconnaît notre erreur et en tant que président, je me suis trompé". Un mea culpa peu commun dans la bouche d'un président de club professionnel et une idée fixe, celle de "penser au club, protéger l'institution, ses salariés, ses supporters ou encore ses partenaires".

Quid dès lors, de la suite des événements ? Retrouver un entraîneur au plus vite. Mais avant la trêve internationale, il faudra accueillir Châteauroux, probablement sans. Mais Fabrice Clément veut confier une mission à son groupe :

La mission de Fabrice Clément et Yohan Eudeline va être désormais de retrouver un profil impeccable pour ce SM Caen en danger. Un expert des missions commando sur une courte période, un travailleur au long cours ou un coach de la nouvelle génération voire un néophyte ? Toutes les options sont ouvertes. Pourvu que le choix cette fois, ne soit pas une erreur de casting.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : le portugais Rui Almeida devrait devenir le nouvel entraîneur du SM Caen

Football (Ligue 2) : A Troyes, Caen veut montrer son nouveau visage

Football (Ligue 2) : Caen coule encore un peu plus contre Lens...

Football : Rui Almeida est officiellement l'entraîneur du SM Caen (Ligue 2)

Football (Ligue 2) : Caen toujours affligeant est au bord du précipice