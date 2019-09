Football (Ligue 2) : A Troyes, Caen veut montrer son nouveau visage

La claque reçue face au voisin du Havre le 30 août dernier est-elle digérée ?Voilà la première question à laquelle le Stade Malherbe de Caen devra répondre ce vendredi soir 13 septembre, pour son retour au championnat à Troyes.

Loti d'un groupe de 31 joueurs professionnels, Rui Almeida a eu les deux semaines de la trêve internationale pour d'abord, intégrer les derniers arrivés du mercato estival que sont Santy N'Gom, Steve Yago, Jordan Tell, Caleb Zady Azzedine Toufiqui et Benjamin Jeannot. Ce dernier a d'ailleurs développé l'accueil qui lui a été fait au club et ses premières prises de marques :

Rui Almeida est revenu lui aussi, sur ces deux semaines passées avec ce groupe profondément renouvelé. Avec 31 mouvements, 18 départs pour 13 arrivées, le SM Caen a battu un record mais a au surtout "manqué le timing" du marché si l'on en croit le coach portugais : "Ce n'est pas le scénario idéal mais ce sont des données à intégrer. Point. Un entraîneur n'est jamais satisfait au sujet du mercato. Nous avons raté et laissé passer le timing du mercato. Ça, c'est clair". Constat partagé par Fabrice Clément et Yohan Eudeline, président et directeur sportif du club. "On a la qualité qu'il faut maintenant" et même si "tous aptes actuellement, ce sera le cas prochainement. Parfois, les caractéristiques d'un, deux ou trois joueurs peuvent changer le visage d'une équipe" a conclut Almeida.

Dans les joueurs qui feront le déplacement, Benjamin Jeannot a donné quelques précisions sur ses caractéristiques de jeu :

ESAC Troyes- SM Caen, 7e journée de Ligue 2, ce soir à partir de 20h au stade de l'Aube.

