Football. SM Caen : des finances saines et un médiateur chez les actionnaires

Une invitation, une explication en détail et quelques mises au point. Jeudi 5 mars, Fabrice Clément a produit un exercice de transparence assez rare dans le milieu du football professionnel pour être mentionné. Du modèle économique du SM Caen qu'il dirige depuis juin 2019 à l'objectif de remontée et de pérennisation en Ligue 1 qu'il s'est fixé, le président Malherbiste, avec à ses côtés Pierre Esnée (président du SMC10, actionnaires majoritaires) et Jean-Claude Lechanoine (président du Club 50), a passé en revue les constats faits et est revenu sur le passage à la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de Football professionnel avant de tracer les contours de ce que seront le budget futur du club et les axes d'amélioration nécessaire qu'il y voit.

De quoi éclaircir un certain nombre de rumeurs qui annonçaient depuis plusieurs semaines une situation économique lourdement déficitaire (NDLR : une dizaine de millions d'euros), mettant potentiellement en péril l'avenir du club.

Écoutez Fabrice Clément au sujet du modèle économique du SM Caen, modèle "forcément déficitaire sur le plan structurel", conscient aussi que les transferts censés combler les déficits ne sont jamais garantis. Le but est clair : Caen veut augmenter ses moyens financiers :

Fabrice Clément donne des éclaircissements sur la situation économique du SM Caen

Fabrice Clément a également développé le futur proche du club, notamment sur le futur mercato à l'été 2020 et le budget établi en vue de la saison à venir. Le budget sera-t-il maintenu à 17M€ comme cette saison ?

La réponse avec le président Malherbiste :

La prochaine saison et le mercato d'été évoqués par Fabrice Clément

Tempétueux depuis trois ans maintenant et le départ du duo Jean-François Fortin/Xavier Gravelaine, le pool des actionnaires majoritaires du club, le SMC10 veut trouver la sérénité, comme l'a dit Pierre Esnée, son président.

Et le choix d'un intervenant extérieur a été fait :

Pierre Esnée, veut pacifier le groupe des actionnaires majoritaires du club

Ce serait un mensonge que de vous dire que tout le monde était au barbecue à la maison le week-end dernier

Les conclusions de ce médiateur sont attendues dans les prochains mois, mais d'ici là, le SM Caen a une saison à terminer en Ligue 2 et surtout une autre à préparer, avec une information livrée ce matin : le secteur du recrutement pour le groupe professionnel est en train d'être totalement refondu et sera communiqué dans les prochaines semaines.